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Испанский клуб, вероятно, продолжит сотрудничество с Романом Яремчуком - Источник

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Валенсия собирается рассмотреть новое соглашение с украинцем

Испанский клуб, вероятно, продолжит сотрудничество с Романом Яремчуком - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук, который сейчас выступает за "Валенсию" на правах аренды, вероятно, продолжит сотрудничать с испанским клубом.

По информации издания Gols Media, украинец своей игрой убедил руководство "Валенсии" и теперь клуб собирается рассмотреть новое соглашение с Романом.

У Яремчука контракт действует до июня 2024 года. Украинец в этом сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил три гола.

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Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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Источник:
Gols Media
Опубликовал: Екатерина Власова
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