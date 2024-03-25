Испанский клуб, вероятно, продолжит сотрудничество с Романом Яремчуком - Источник
Валенсия собирается рассмотреть новое соглашение с украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Брюгге" Роман Яремчук, который сейчас выступает за "Валенсию" на правах аренды, вероятно, продолжит сотрудничать с испанским клубом.
По информации издания Gols Media, украинец своей игрой убедил руководство "Валенсии" и теперь клуб собирается рассмотреть новое соглашение с Романом.
У Яремчука контракт действует до июня 2024 года. Украинец в этом сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил три гола.
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Источник:Gols Media
Опубликовал: Екатерина Власова
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