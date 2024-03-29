Тренер Валенсии: Яремчук сыграет на Евро. Это должно дать ему позитивную энергию
Рубен Бараха отреагировал на достижения своих подопечных в сборных
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал выход грузина Гиорги Мамардашвили и украинца Романа Яремчука на Евро-2024 в составе своих национальных сборных.
"Они возвращаются с хорошей динамикой, Гиорги принял участие в историческом достижении для своей страны. Яремчук также сыграет на чемпионате Европы. Это должно дать им позитивную энергию, и "Валенсия" должна воспользоваться ею", - приводит слова Барахи AS.
Напомним, сборная Украины сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния. Команда Грузии попала в квартет F и будет противостоять Португалии, Чехии и Турции.
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