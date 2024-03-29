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Тренер Валенсии: Яремчук сыграет на Евро. Это должно дать ему позитивную энергию

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Рубен Бараха отреагировал на достижения своих подопечных в сборных

Тренер Валенсии: Яремчук сыграет на Евро. Это должно дать ему позитивную энергию

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

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Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал выход грузина Гиорги Мамардашвили и украинца Романа Яремчука на Евро-2024 в составе своих национальных сборных.

"Они возвращаются с хорошей динамикой, Гиорги принял участие в историческом достижении для своей страны. Яремчук также сыграет на чемпионате Европы. Это должно дать им позитивную энергию, и "Валенсия" должна воспользоваться ею", - приводит слова Барахи AS.

Напомним, сборная Украины сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния. Команда Грузии попала в квартет F и будет противостоять Португалии, Чехии и Турции.

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Украина Грузия Валенсия (Испания) Роман Яремчук Рубен Бараха Георгий Мамардашвили
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Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
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