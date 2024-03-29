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Бенфика в чемпионате сыграет с Шавишем - Трубин традиционно в старте

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Украинец вернулся в клуб после матчей сборной

Бенфика в чемпионате сыграет с Шавишем - Трубин традиционно в старте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 марта, в Португалии состоится матч 27-го тура местного чемпионата, в котором "Бенфика" примет "Шавиш". Матч начнется в 20:00.

В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, и это будет его 40-й матч за "Бенфику" в текущем сезоне.

В предыдущих 39 украинец пропустил 37 голов и в 15 поединках отстоял "на ноль".

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