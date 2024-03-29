Бенфика в чемпионате сыграет с Шавишем - Трубин традиционно в старте
Украинец вернулся в клуб после матчей сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 марта, в Португалии состоится матч 27-го тура местного чемпионата, в котором "
В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, и это будет его 40-й матч за "Бенфику" в текущем сезоне.
В предыдущих 39 украинец пропустил 37 голов и в 15 поединках отстоял "на ноль".
???? O nosso ????????????????!#SLBGDC • #LigaPortugal pic.twitter.com/Z3alXpZXEs— SL Benfica (@SLBenfica) March 29, 2024
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