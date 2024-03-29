Бенфика в чемпионате сыграет с Шавишем - Трубин традиционно в старте

Сегодня, 29 марта, в Португалии состоится матч 27-го тура местного чемпионата, в котором " Бенфика " примет "Шавиш". Матч начнется в 20:00.

В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, и это будет его 40-й матч за "Бенфику" в текущем сезоне.

В предыдущих 39 украинец пропустил 37 голов и в 15 поединках отстоял "на ноль".