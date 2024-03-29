Бенфика - Шавиш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Сегодня, 29 марта, в Португалии состоится матч 27-го тура местного чемпионата, в котором "Бенфика" примет "Шавиш". Матч начнется в 20:00.

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В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, и это будет его 40-й матч за "Бенфику" в текущем сезоне.

Чемпионат Португалии, 27 тур

"Бенфика" – "Шавиш" 20:00

Трансляция – Sport 1