Бенфика - Шавиш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Бенфика - Шавиш: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 29 марта, в Португалии состоится матч 27-го тура местного чемпионата, в котором "Бенфика" примет "Шавиш". Матч начнется в 20:00.
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В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, и это будет его 40-й матч за "Бенфику" в текущем сезоне.
Чемпионат Португалии, 27 тур
"Бенфика" – "Шавиш" 20:00
Трансляция – Sport 1
Трансляція матчу Бенфіка - ШавішСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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