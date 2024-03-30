Мичел рассказал о состоянии Виктора Цыганкова перед матчем против Реал Бетиса

Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал, что украинец Виктор Цыганков готов к игре в матче против "Реал Бетиса".

"Все игроки восстановились за время паузы на сборные. Гарсия, Анхель, Мигель и Цыганков - все восстановились и готовы играть.

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У нас Савиньо выбыл из-за дисквалификации. Тони Вилья уже нормально тренируется с командой, и я надеюсь, что через две-три недели он будет в составе".

Напомним, что матч "Жирона" - "Реал Бетис" состоится завтра, 31 марта. Начало - в 17:15 по киевскому времени.