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Ярмолюк - в старте на матч с Манчестер Юнайтед

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19-летний полузащитник второй раз в старте в этом сезоне АПЛ

Ярмолюк - в старте на матч с Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Егор Ярмолюк выйдет с первых минут за "Брентфорд" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Для 19-летнего полузащитника - это второй старт в АПЛ в этом сезоне. Всего Егор принял участие в 21 игре за "Брентфорд" в текущем сезоне во всех турнирах.

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Поединок начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
BrentfordFC
Опубликовал: Владислав Шарапа
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