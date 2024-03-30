Ярмолюк - в старте на матч с Манчестер Юнайтед
19-летний полузащитник второй раз в старте в этом сезоне АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк выйдет с первых минут за "Брентфорд" в матче против "Манчестер Юнайтед".
Для 19-летнего полузащитника - это второй старт в АПЛ в этом сезоне. Всего Егор принял участие в 21 игре за "Брентфорд" в текущем сезоне во всех турнирах.
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Поединок начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей
Your Bees to take on Manchester United ????#BREMUN | #BrentfordFC pic.twitter.com/RVqVjvDjvM— Brentford FC (@BrentfordFC) March 30, 2024
Yehor starts in the middle! ✨???????? pic.twitter.com/rsz81uhSmx— Brentford FC (@BrentfordFC) March 30, 2024
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Источник:BrentfordFC
Опубликовал: Владислав Шарапа
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