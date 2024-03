Ярмолюк - в старте на матч с Манчестер Юнайтед

Егор Ярмолюк выйдет с первых минут за "Брентфорд" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Для 19-летнего полузащитника - это второй старт в АПЛ в этом сезоне. Всего Егор принял участие в 21 игре за "Брентфорд" в текущем сезоне во всех турнирах.

Поединок начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

Your Bees to take on Manchester United ????#BREMUN | #BrentfordFC pic.twitter.com/RVqVjvDjvM