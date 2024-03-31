Спортивный врач рассказал, какое повреждение получил Малиновский

Вчера прошел матч в рамках 30-го тура чемпионата Италии, "Дженоа" – "Фрозиноне", 1:1. Украинец Руслан Малиновский получил травму.

В начале второго тайма Малиновский сменил Спенса, но через 18 минут украинец получил повреждение и сам нуждался в замене. Как отмечает спортивный врач Дмитрий Бабелюк, у Руслана - травма мышц и сухожилия, это значительно пролонгирует восстановление украинца, он может пропустить несколько недель.

Напомним, на 64 минуте Малиновский отдал пас, стоя на месте, после чего поднял руку и сел на газон, держась за ногу. Он не ждал выхода своего сменщика, а сразу же пошел в раздевалку.