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"Дернул заднюю": Спортивный врач - о повреждении Романа Яремчука

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Поделился самым оптимистичным и пессимистическим прогнозом восстановления

"Дернул заднюю": Спортивный врач - о повреждении Романа Яремчука

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 30 тура Ла Лиги между "Валенсией" и "Мальоркой" Роман Яремчук получил повреждение.

По имеющейся информации, украинский нападающий дернул заднюю поверхность бедра.

"Самый оптимистичный прогноз – возвращение к игре через 3 недели. Оптимальный прогноз – Роман будет на поле через традиционных 4-5 недель. Пессимистический прогноз – сложная степень травмы и вылет на два месяца", – написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк в Hospital Pass.

Напомним, за этот сезон Роман Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил 4 гола.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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