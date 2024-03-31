"Дернул заднюю": Спортивный врач - о повреждении Романа Яремчука

В матче 30 тура Ла Лиги между "Валенсией" и "Мальоркой" Роман Яремчук получил повреждение.

По имеющейся информации, украинский нападающий дернул заднюю поверхность бедра.

"Самый оптимистичный прогноз – возвращение к игре через 3 недели. Оптимальный прогноз – Роман будет на поле через традиционных 4-5 недель. Пессимистический прогноз – сложная степень травмы и вылет на два месяца", – написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк в Hospital Pass.

Напомним, за этот сезон Роман Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил 4 гола.