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Мадридский Атлетико нацелился на Артема Довбика

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Готовы заплатить немалые отступные

Мадридский Атлетико нацелился на Артема Довбика

Фото: Getty Images

Новина українською

Артем Довбик может перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом сообщает El Gol Digital.

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По информации источника, "Жирона" готова отпустить Артема Довбика в "Атлетико". Отмечается, что отступные Довбика по контракту с "Жироной" составляют 28 миллионов евро, мадридский "Атлетико" готов их заплатить.

Напомним, за этот сезон Довбик сыграл 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Однако уже семь матчей подряд нападающий не забивал.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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