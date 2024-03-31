Мадридский Атлетико нацелился на Артема Довбика

Артем Довбик может перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, "Жирона" готова отпустить Артема Довбика в "Атлетико". Отмечается, что отступные Довбика по контракту с "Жироной" составляют 28 миллионов евро, мадридский "Атлетико" готов их заплатить.

Напомним, за этот сезон Довбик сыграл 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Однако уже семь матчей подряд нападающий не забивал.