Цыганык: Довбик счастлив в Испании, заманить его в другую страну будет очень сложно
Но есть Атлетико!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры для украинского форварда "
"Довбик счастлив в Испании, он очень счастлив и этого не скрывает, даже в разговорах. Он реально там получает удовольствие от того, что делает. Я вам хочу сказать, сейчас заманить его переехать в другую страну будет очень сложно!
Конечно, в рамках Испании он будет рассматривать разные варианты и, как я уже говорил, "Атлетико" Мадрид за ним действительно очень внимательно наблюдает. Сейчас все будет зависеть от того, как "Атлетико" сыграет в Лиге чемпионов или будет ли прощаться с Моратой, Гризманном, Депаем. Если эти игроки будут уходить, думаю, что Довбик будет одним из тех футболистов, на которых "Атлетико" положит глаз.
В районе 30 млн евро готов предложить "Атлетико" за Довбика. Я думаю, что в рамках Испании Довбик хотел бы что-то изменить, но сейчас он счастлив в "Жироне" - забивает, команда будет играть в еврокубках, даже в Лиге чемпионов, если все сложится так, как сейчас", - сказал Цыганык.
Напомним, что сделав дубль в ворота "Бетиса", Довбик вышел в единоличное лидерство лучших игроков Ла Лиги по показателю гол+пас. Теперь в его активе 16 забитых мячей и 5 ассистов (21 очко).
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