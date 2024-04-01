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Цыганык: Довбик счастлив в Испании, заманить его в другую страну будет очень сложно

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Но есть Атлетико!

Цыганык: Довбик счастлив в Испании, заманить его в другую страну будет очень сложно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры для украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

"Довбик счастлив в Испании, он очень счастлив и этого не скрывает, даже в разговорах. Он реально там получает удовольствие от того, что делает. Я вам хочу сказать, сейчас заманить его переехать в другую страну будет очень сложно!

Конечно, в рамках Испании он будет рассматривать разные варианты и, как я уже говорил, "Атлетико" Мадрид за ним действительно очень внимательно наблюдает. Сейчас все будет зависеть от того, как "Атлетико" сыграет в Лиге чемпионов или будет ли прощаться с Моратой, Гризманном, Депаем. Если эти игроки будут уходить, думаю, что Довбик будет одним из тех футболистов, на которых "Атлетико" положит глаз.

В районе 30 млн евро готов предложить "Атлетико" за Довбика. Я думаю, что в рамках Испании Довбик хотел бы что-то изменить, но сейчас он счастлив в "Жироне" - забивает, команда будет играть в еврокубках, даже в Лиге чемпионов, если все сложится так, как сейчас", - сказал Цыганык.

Напомним, что сделав дубль в ворота "Бетиса", Довбик вышел в единоличное лидерство лучших игроков Ла Лиги по показателю гол+пас. Теперь в его активе 16 забитых мячей и 5 ассистов (21 очко).

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Атлетико (Мадрид) Игорь Цыганык Артем Довбик Жирона
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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