Забарный признан игроком матча Борнмут - Кристал Пэлас
Украинец показал отличную игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный признан лучшим игроком матча с "Кристал Пэлас" (1:0) в 31-м туре АПЛ.
Награду лучшему футболисту опубликовала в своем Instagram жена Забарного Ангелина. Она отметила, что гордится своим мужем.
В ходе поединка украинец отдал 87% точных передач (55 из 63), имел успех в 3 удачных обводках из 5, выиграл 2 воздушных единоборства, а также сделал 77 касаний мяча.
В нынешнем сезоне Илья провел 35 матчей за "вишен" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Свою следующую игру "Борнмут" проведет 6 апреля на выезде против "Лутона".
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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