Забарный признан игроком матча Борнмут - Кристал Пэлас

Защитник "Борнмута" Илья Забарный признан лучшим игроком матча с "Кристал Пэлас" (1:0) в 31-м туре АПЛ.

Награду лучшему футболисту опубликовала в своем Instagram жена Забарного Ангелина. Она отметила, что гордится своим мужем.

В ходе поединка украинец отдал 87% точных передач (55 из 63), имел успех в 3 удачных обводках из 5, выиграл 2 воздушных единоборства, а также сделал 77 касаний мяча.

В нынешнем сезоне Илья провел 35 матчей за "вишен" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Свою следующую игру "Борнмут" проведет 6 апреля на выезде против "Лутона".