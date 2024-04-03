Тренер Валенсии: Яремчук набрал хорошую форму, его потеря существенна для нас

Главный тренер " Валенсии " Рубен Бараха прокомментировал травму украинского форварда команды Романа Яремчука, который ориентировочно выбыл на 2-3 недели.

"Потеря Яремчука является существенной для нас, потому что он набрал хорошую форму и отлично ощущал себя на поле. А его физическая готовность делала его еще более важным для нас. Но что делать - такое случается, это происходит с нами в течение всего сезона.

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У нас много травм, но надеемся, что молодые игроки смогут этим воспользоваться", – сказал Бараха.

Напомним, в этом сезоне Роман Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

"Летучие мыши" сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 41 набранным пунктом.