Тренер Валенсии: Яремчук набрал хорошую форму, его потеря существенна для нас
Украинец выбыл на 2-3 недели
Фото: пресслужби ФК "Валенсія"
Главный тренер "
"Потеря Яремчука является существенной для нас, потому что он набрал хорошую форму и отлично ощущал себя на поле. А его физическая готовность делала его еще более важным для нас. Но что делать - такое случается, это происходит с нами в течение всего сезона.
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У нас много травм, но надеемся, что молодые игроки смогут этим воспользоваться", – сказал Бараха.
Напомним, в этом сезоне Роман Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
"Летучие мыши" сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 41 набранным пунктом.
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