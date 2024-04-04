Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против МЮ
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4 апреля, в Англии состоится центральный матч 31-го тура АПЛ, в котором "Челси" примет "МЮ".
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.
Напомним, что поединок начнется в 22:15, UA-Футбол проведет
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Также отметим, что в этом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
Man United (H). Come on Chelsea! ????@ParimatchUK | #CFC | #CheMun pic.twitter.com/yVa4Bi92Jb— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2024
BRING ON UNITED! ????️????#MUFC || #CHEMUN— Manchester United (@ManUtd) April 4, 2024
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