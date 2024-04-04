Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против МЮ

Сегодня, 4 апреля, в Англии состоится центральный матч 31-го тура АПЛ, в котором "Челси" примет "МЮ".

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Напомним, что поединок начнется в 22:15, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

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Также отметим, что в этом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.