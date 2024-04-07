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Богдан Сарнавский: В Польше равняются на Шахтер

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Сравнил польский чемпионат с украинским

Богдан Сарнавский: В Польше равняются на Шахтер

Новина українською

Голкипер "Лехии" Богдан Сарнавский высказался об уровне чемпионата Польши и объяснил, почему "Шахтер" считается настоящим грандом.

"Сказать, что здесь хуже что-то – здесь нет такого. Если сравнивать с "Шахтером", то в Польше нет такой команды. Давай скажем так! И они это понимают, знают, потому что это топ-левел.

То есть нужно понимать, что они здесь равняются на "Шахтер". Потому что "Шахтер" – это не команда, которая один сезон играет хорошо в Лиге чемпионов. Это команда, которая уже 20 лет представляет украинский футбол на топ-левеле. И они показывают, как должно быть, как можно это делать", — сказал Сарнавский.

Напомним, Богдан Сарнавский присоединился к "Лехии" в июле 2023 года. За этот сезон украинец принял участие в 23 матчах, в которых 11 раз сохранил ворота "сухими".

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Источник:
Трендець
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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