Богдан Сарнавский: В Польше равняются на Шахтер
Сравнил польский чемпионат с украинским
Голкипер "Лехии" Богдан Сарнавский высказался об уровне чемпионата Польши и объяснил, почему "Шахтер" считается настоящим грандом.
"Сказать, что здесь хуже что-то – здесь нет такого. Если сравнивать с "Шахтером", то в Польше нет такой команды. Давай скажем так! И они это понимают, знают, потому что это топ-левел.
То есть нужно понимать, что они здесь равняются на "Шахтер". Потому что "Шахтер" – это не команда, которая один сезон играет хорошо в Лиге чемпионов. Это команда, которая уже 20 лет представляет украинский футбол на топ-левеле. И они показывают, как должно быть, как можно это делать", — сказал Сарнавский.
Напомним, Богдан Сарнавский присоединился к "Лехии" в июле 2023 года. За этот сезон украинец принял участие в 23 матчах, в которых 11 раз сохранил ворота "сухими".
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