Доверили ли Мудрику место в основе? Опубликован стартовый состав Челси
В 32-м туре лондонская команда сыграет в Шеффилде
Getty Images / Global Images Ukraine
В очередном матче АПЛ "аристократы" выйдут на поле "Бремолл Лэйн" на матч против последней команды таблицы. "Синие" пока занимают 9-ю строчку (43 пункта).
Поединок с аутсайдером — подходящий случай для кадровых изменений. Но сейчас подопечные Почеттино не в том положении, чтобы рисковать, поскольку есть еще шансы на попадание в еврокубки.
Your Chelsea team news has landed! ????️@ParimatchUK | #CFC | #ShuChe pic.twitter.com/Le1C7qBkoK— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 7, 2024
В основном составе не нашлось места для Михаила Мудрика. Отметим, что в двух предыдущих турах украинец начинал встречи на поле со стартовых минут. Речь идет о матчах с "Бернли" (2:2) и "Манчестер Юнайтед" (4:3).
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