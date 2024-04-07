Доверили ли Мудрику место в основе? Опубликован стартовый состав Челси

В очередном матче АПЛ "аристократы" выйдут на поле "Бремолл Лэйн" на матч против последней команды таблицы. "Синие" пока занимают 9-ю строчку (43 пункта).

Поединок с аутсайдером — подходящий случай для кадровых изменений. Но сейчас подопечные Почеттино не в том положении, чтобы рисковать, поскольку есть еще шансы на попадание в еврокубки.

В основном составе не нашлось места для Михаила Мудрика. Отметим, что в двух предыдущих турах украинец начинал встречи на поле со стартовых минут. Речь идет о матчах с "Бернли" (2:2) и "Манчестер Юнайтед" (4:3).