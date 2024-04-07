Мудрик получил от Почеттино 17 минут в матче против Шеффилд Юнайтед. SofaScore поставил ему оценку 6,5
Не успел наиграть на высший балл
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32 тура чемпионата Англии "Челси" в гостях против "Шеффилд Юнайтед" сыграл вничью 2:2. Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле на 82-й минуте.
За 17 минут на поле (еще было сыграно девять минут дополнительного времени) он пять раз прикоснулся к мячу. Мудрик выполнил два неточных навеса, выиграл одну борьбу из двух и трижды потерял мяч. SofaScore поставил ему оценку 6,5.
Михаил впервые за четыре поединка не вышел в старте "пенсионеров". В общей сложности это был его 33 матч в текущем сезоне.
Следующую встречу "Челси" проведет 15 апреля против "Эвертона".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:SofaScore
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Домашняя победа Черноморца и очередной триумф Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Арсенал вырвался на первое место, Тоттенхэм - в топ-4, Челси девятый. Турнирная таблица АПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн