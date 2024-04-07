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Мудрик получил от Почеттино 17 минут в матче против Шеффилд Юнайтед. SofaScore поставил ему оценку 6,5

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Не успел наиграть на высший балл

Мудрик получил от Почеттино 17 минут в матче против Шеффилд Юнайтед. SofaScore поставил ему оценку 6,5

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 32 тура чемпионата Англии "Челси" в гостях против "Шеффилд Юнайтед" сыграл вничью 2:2. Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле на 82-й минуте.

За 17 минут на поле (еще было сыграно девять минут дополнительного времени) он пять раз прикоснулся к мячу. Мудрик выполнил два неточных навеса, выиграл одну борьбу из двух и трижды потерял мяч. SofaScore поставил ему оценку 6,5.

Михаил впервые за четыре поединка не вышел в старте "пенсионеров". В общей сложности это был его 33 матч в текущем сезоне.

Следующую встречу "Челси" проведет 15 апреля против "Эвертона".

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АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Челси 2:2. Очередной позор Почеттино в матче с аутсайдером
Ноттингем Форест Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Максим Кучер
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