Хлань: Шаблий - самая большая проблема украинского футбола

Полузащитник польской "Лехии" Максим Хлань поделился мыслями относительно футбольного агента Вадима Шаблия.

– У тебя очень большая сумма была прописана за разрыв контракта. Говорили, в районе 10 миллионов. Я правильно понимаю, "Заря" требует от тебя такую сумму за односторонний разрыв контракта?

– Да.

– То есть, сейчас "Заря" хочет, чтобы ты компенсировал им деньги, хочет повлиять на твою карьеру, а ты отбиваешься тем, что "Заря" хотела фактически ее уничтожить своим поведением?

– А я не отбиваюсь этим, они прямо это мне заявляли. И не одному мне. В Украине это нормальная практика, мы это все знаем. Я не скрываю этого, не боюсь это говорить, потому что все видят только 1-2 футболистов – звезд, талантов, но не знают, сколько похоронили тех самых талантов.

Сколько их ушло, они сейчас где-то на заводах работают и не хуже, чем те, что сейчас выступают в Европе. Они зависимы просто от некоторых людей в украинском футболе, от некоего человека.

– Ты говоришь про Шаблия, понятно. Если ты уже задел, то Шаблий не является же твоим агентом и не был никогда?

– Не был никогда.

– Но он давал комментарии о тебе, я просто не понимаю как кто – как представитель "Зари" или...? То есть, не секрет, что он имеет влияние на трансферную кампанию "Зари", много футболистов именно его в этой команде. Он давал интервью о тебе, что ты же не Роналду, чтобы диктовать условия. Какое влияние у Шаблия?

– Я совсем не знаю, почему он дал этот комментарий. Но я его не воспринял негативно или позитивно. Мне без разницы. Просто есть факт, что этот человек может повлиять очень серьезно на твою карьеру – как в хорошем смысле этого слова, так и в плохом, к сожалению.

На данный момент, я считаю, это самая большая проблема нашего украинского футбола. И она, как я замечаю, выходит даже за рамки Украины, - сказал Хлань.