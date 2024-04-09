Птички работают. Мудрик показал, как один из переданных им дронов уничтожает российский Ураган. ВИДЕО

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поделился в Инстаграм интересным видео. На нем видно, как бойцы бригады "Стальной кордон" догнали и уничтожили РСЗО "Ураган", которая обстреливала Харьковскую область.

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"Птички работают", - написал Мудрик, видимо, намекая на то, что на видео один из дронов, которые он передал ВСУ пару месяцев назад.

Стоит отметить, что сам Михаил Мудрик родился в городе Красноград (Харьковская область).