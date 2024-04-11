Журналист: Мудрик счастлив в Челси и не думает покидать клуб
У Михаила все в порядке
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик всем доволен в английском клубе.
"Мудрик счастлив в "Челси" и, несмотря на все слухи, он не думает о том, чтобы покинуть лондонский клуб в конце нынешнего сезона", – написал Конур в Твиттере.
Напомним, что время от времени в СМИ муссируются слухи о том, что в "Челси" недовольны украинцем и готовы летом отдать его в аренду.
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Также отметим, что в этом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" 33 поединка во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
???? #CFC ????⚪ ????????— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 11, 2024
Mykhaylo Mudryk is happy to be at Chelsea and, despite the rumors, he is not thinking about leaving the London club at the end of the season. pic.twitter.com/dxYBKqH3xg
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