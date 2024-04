Журналист: Мудрик счастлив в Челси и не думает покидать клуб

Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик всем доволен в английском клубе.

Напомним, что время от времени в СМИ муссируются слухи о том, что в "Челси" недовольны украинцем и готовы летом отдать его в аренду.

Также отметим, что в этом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" 33 поединка во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Mykhaylo Mudryk is happy to be at Chelsea and, despite the rumors, he is not thinking about leaving the London club at the end of the season. pic.twitter.com/dxYBKqH3xg