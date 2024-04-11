Экс-спортдир Заглембе: Хулиганы кричали украинцам уе@@@ать в Украину, а тренерам - в Беларусь
И снова о конфликте в Заглембе
фото из свободных источников
Бывший спортивный директор "Заглембе" Сосновец Михаил Залевский (белорус по национальности) рассказал о конфликте, который произошел на тренировке с фанатами команды.
"Мне сказали: "Вали в Беларусь". Они кричали украинским игрокам, что им нужно: "уе@@@ать в Украину". Белорусских игроков у нас нет, но в штабе были тренеры, они слышали, что им нужно: "съ####ть в Беларусь".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сказали Хоэлю Валенсии и Уильяму Реми, что здесь не место черным. Они кричали, чтобы играли только местные игроки из Сосновца. Они также сказали Габриелю Кирейчику: "иди к черту, в Гливице, что ты здесь делаешь" (игрок арендованный у "Пяста" – прим.)", - сказал Залевский.
Популярное сейчас
- Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ
- Хави - о Кубарси: Это ненормально так играть в 17 лет. Он на запредельном уровне
- Спасение Лунина после удара Холанда - в списке лучших сейвов недели в ЛЧ
- Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского