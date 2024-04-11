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Экс-спортдир Заглембе: Хулиганы кричали украинцам уе@@@ать в Украину, а тренерам - в Беларусь

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И снова о конфликте в Заглембе

Экс-спортдир Заглембе: Хулиганы кричали украинцам уе@@@ать в Украину, а тренерам - в Беларусь

фото из свободных источников

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Бывший спортивный директор "Заглембе" Сосновец Михаил Залевский (белорус по национальности) рассказал о конфликте, который произошел на тренировке с фанатами команды.

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"Мне сказали: "Вали в Беларусь". Они кричали украинским игрокам, что им нужно: "уе@@@ать в Украину". Белорусских игроков у нас нет, но в штабе были тренеры, они слышали, что им нужно: "съ####ть в Беларусь".

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Сказали Хоэлю Валенсии и Уильяму Реми, что здесь не место черным. Они кричали, чтобы играли только местные игроки из Сосновца. Они также сказали Габриелю Кирейчику: "иди к черту, в Гливице, что ты здесь делаешь" (игрок арендованный у "Пяста" – прим.)", - сказал Залевский.

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Источник:
Przeglad Sportowy Onet
Опубликовал: Михаил Черныш
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