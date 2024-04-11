Экс-спортдир Заглембе: Хулиганы кричали украинцам уе@@@ать в Украину, а тренерам - в Беларусь

Бывший спортивный директор "Заглембе" Сосновец Михаил Залевский (белорус по национальности) рассказал о конфликте, который произошел на тренировке с фанатами команды.

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"Мне сказали: "Вали в Беларусь". Они кричали украинским игрокам, что им нужно: "уе@@@ать в Украину". Белорусских игроков у нас нет, но в штабе были тренеры, они слышали, что им нужно: "съ####ть в Беларусь".

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