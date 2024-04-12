Спортивный врач: Если травма Цыганкова подтвердится, то значит вылет до конца сезона
Однако есть надежда, что повреждение не настолько серьезное
Фото: LaLiga.com
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал новость о состоянии здоровья вингера "Жироны" и сборной Украины Виктора Цыганкова.
"У Цыганкова травма икроножной мышцы. Ну что ж, не прошло и месяца после форсированного восстановления Виктора от травмы связки колена, как последствия не заставили себя долго ждать.
Как я отмечал ранее, не так опасно было само форсирование, как то, что Виктор сразу начал играть по 80-90 минут за сборную и клуб. Такая тактика подвергает организм значительным нагрузкам после длительной паузы, что значительно повышает риск получения какой-либо травмы.
К комментариям Нила Солы следует относиться осторожно, но Мичел уже подтвердил проблему.
Пока неизвестно насколько серьезной является травма. Есть надежда, что это всего лишь перегруженная мышца и там нет структурных нарушений, а значит Виктор сможет сыграть уже через несколько дней.
Зато, если травма икроножной мышцы таки подтвердится, то речь пойдет о минимум 6-8 недель восстановления, а значит вылет до конца сезона.
На носу Евро, нам нужен Виктор готовым. Сейчас очень важно качественно заменеджить эту проблему и не форсировать игрока, что может привести к длительным проблемам, как в случае с Зинченко", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале "Hospital Pass".
Накануне стало известно, попал ли Цыганков в заявку "Жироны" на выездной матч с мадридским "Атлетико".
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