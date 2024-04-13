Глеб Платов: Почему Мудрик не реализует талант? Он играет в Челси. Его продали за 70+30 миллионов

Аналитик сборной Украины, ассистент Сергей Реброва Глеб Платов не согласен с тем, что вингер "Челси" Михаил Мудрик не реализует свой талант.

“ – У Мудрика уровень таланта и уровень сознания А (высший – прим.). Посмотрите, как он работает каждый день, чтобы добиваться своих целей. Он невероятно трудолюбив и сосредоточен.

– В чем тогда проблема сейчас?

– А в чем проблема?

– В непонимании игры.

– А где проблема?

– Он не реализует свой А-талант.

– Почему не реализует? Он играет в "Челси". Его продали за 70+30 миллионов.

– Он не показывает всего, на что способен, по непониманию, как это работает.

– Что он не понимает?

– Тактические моменты, свою роль на поле, что должен делать игрок его профайла на поле без мяча.

– Если мы говорим о “Челси”, то там строится совершенно новая команда с новым тренером и новыми игроками.

– Уже год.

– Когда меняется даже небольшое количество игроков, процесс начинается почти с нуля. Поэтому я не считаю, что они год работают все вместе. Это гораздо более короткий срок.

Им нужно время. И Михаилу, и всей команде. Это нормально. Пришел новый тренер, а через неделю все заиграли по-другому – так в футболе не работает. Это невозможно. Когда говорят, что за неделю сменили команду – это неправда.

За время, когда я работаю в сборной, я не помню ни одного матча национальной команды, в котором Михаил выглядел ниже хорошего уровня”, - сказал Платов.