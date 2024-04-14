Довбик догнал Салаха в гонке за Золотую бутсу

Сегодня "Ливерпуль" проиграл "Кристалл Пелес" (0:1). Египетский форвард провел на поле весь поединок, но отличиться не смог.

Вчера Александер Исак оформил дубль за "Ньюкасл" в матче против "Тоттенхэма" (4:0), а одноклубник Забарного Доминик Соланке нанес точный удар в ворота МЮ (2:2). Игроки также достигли отметки в 17 голов в чемпионате.

Все указанные игроки выступают в топ-чемпионатах, поэтому за каждый мяч получают коэффициент 2. Таким образом, они набрали по 34 балла и разделяют 13-ю строчку в рейтинге. Отставание от шестого Холанда – всего 3 точных выстрела.