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Довбик догнал Салаха в гонке за Золотую бутсу

Наши за границей

В субботу Артём забил свой 17-й гол в текущем сезоне Ла Лиги

Довбик догнал Салаха в гонке за Золотую бутсу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня "Ливерпуль" проиграл "Кристалл Пелес" (0:1). Египетский форвард провел на поле весь поединок, но отличиться не смог.

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Вчера Александер Исак оформил дубль за "Ньюкасл" в матче против "Тоттенхэма" (4:0), а одноклубник Забарного Доминик Соланке нанес точный удар в ворота МЮ (2:2). Игроки также достигли отметки в 17 голов в чемпионате.

Все указанные игроки выступают в топ-чемпионатах, поэтому за каждый мяч получают коэффициент 2. Таким образом, они набрали по 34 балла и разделяют 13-ю строчку в рейтинге. Отставание от шестого Холанда – всего 3 точных выстрела.

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Ливерпуль Ньюкасл Мохамед Салах Артем Довбик Доминик Соланке Борнмут Александер Исак Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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