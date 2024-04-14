Довбик догнал Салаха в гонке за Золотую бутсу
В субботу Артём забил свой 17-й гол в текущем сезоне Ла Лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Ливерпуль" проиграл "Кристалл Пелес" (0:1). Египетский форвард провел на поле весь поединок, но отличиться не смог.
Вчера Александер Исак оформил дубль за "Ньюкасл" в матче против "Тоттенхэма" (4:0), а одноклубник Забарного Доминик Соланке нанес точный удар в ворота МЮ (2:2). Игроки также достигли отметки в 17 голов в чемпионате.
Все указанные игроки выступают в топ-чемпионатах, поэтому за каждый мяч получают коэффициент 2. Таким образом, они набрали по 34 балла и разделяют 13-ю строчку в рейтинге. Отставание от шестого Холанда – всего 3 точных выстрела.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер берет свое в меньшинстве, Полесье снова побеждает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Сырский: Российское военное руководство поставило задачу захватить Часов Яр до 9 мая
- Новое воскресенье – новый стиль: Билодид снова удивляет болельщиков. Фото
- Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн