Кристиан Шевченко оформил гол+пас за Уотфорд в финале молодежного кубка

17-летний сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан выдал удачную игру за молодежку "Уотфорда" U-17.

16 апреля молодой Шевченко забил гол и отдал ассист в финальном матче Кубка лиги профессионального развития против сверстников с "Флитвуда". Также на счету Кристиана желтая картчока.

Впрочем, стараний Кристиана не хватило для победы не хватило для победы – "Уотфорд" проиграл 2:3.