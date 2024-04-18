Кристиан Шевченко оформил гол+пас за Уотфорд в финале молодежного кубка
Но Уотфорд проиграл 2:3
Фото: пресслужби ФК "Вотфорд"
17-летний сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан выдал удачную игру за молодежку "Уотфорда" U-17.
Читайте такжеМихайленко: Кристиан Шевченко, возможно, чувствует давление в сборной, потому что он сын легенды
16 апреля молодой Шевченко забил гол и отдал ассист в финальном матче Кубка лиги профессионального развития против сверстников с "Флитвуда". Также на счету Кристиана желтая картчока.
Впрочем, стараний Кристиана не хватило для победы не хватило для победы – "Уотфорд" проиграл 2:3.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Имел разговор с Луниным. Перес заходил в раздевалку Реала после победы над Сити
- Анчелотти: Реал использовал единственный способ для победы. Я был уверен в Лунине
- Лунин: В моей стране сложная ситуация
- ЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн