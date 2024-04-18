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Кристиан Шевченко оформил гол+пас за Уотфорд в финале молодежного кубка

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Но Уотфорд проиграл 2:3

Кристиан Шевченко оформил гол+пас за Уотфорд в финале молодежного кубка

Фото: пресслужби ФК "Вотфорд"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

17-летний сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан выдал удачную игру за молодежку "Уотфорда" U-17.

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16 апреля молодой Шевченко забил гол и отдал ассист в финальном матче Кубка лиги профессионального развития против сверстников с "Флитвуда". Также на счету Кристиана желтая картчока.

Впрочем, стараний Кристиана не хватило для победы не хватило для победы – "Уотфорд" проиграл 2:3.

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Уотфорд Кристиан Шевченко
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