Михайленко: Серия пенальти - это был мастер-класс от Лунина, как съедать игроков
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Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко оценил выступление украинского кипера "Реала" Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:1, 4:3 по пенальти).
"1/4 финала Лиги чемпионов против прошлогоднего победителя - это безумный уровень ответственности. Как мне показалось, Андрей с первых минут был очень уверенным в себе. Все началось с двух перехватов, где он очень здорово сыграл. Поймал волну, на которой провел всю игру. Как квинтэссенция этого – два отбитых пенальти в послематчевой серии, особенно мяч от Бернарду Силвы, где он остался на линии. Это был мастер-класс, как "съедать" игроков", - сказал Михайленко.
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