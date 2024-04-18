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Михайленко: Серия пенальти - это был мастер-класс от Лунина, как съедать игроков

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Михайленко: Серия пенальти - это был мастер-класс от Лунина, как съедать игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко оценил выступление украинского кипера "Реала" Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:1, 4:3 по пенальти).

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"1/4 финала Лиги чемпионов против прошлогоднего победителя - это безумный уровень ответственности. Как мне показалось, Андрей с первых минут был очень уверенным в себе. Все началось с двух перехватов, где он очень здорово сыграл. Поймал волну, на которой провел всю игру. Как квинтэссенция этого – два отбитых пенальти в послематчевой серии, особенно мяч от Бернарду Силвы, где он остался на линии. Это был мастер-класс, как "съедать" игроков", - сказал Михайленко.

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Дмитрий Михайленко Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
18.04.2024 в 18:59
Так, з пеналем від Бернарду Сілви вийшло дуже епічно.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
18.04.2024 в 18:59
Так, з пеналем від Бернарду Сілви вийшло дуже епічно.
Ответить
0
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