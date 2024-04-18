Трубин вернулся в основу Бенфики на ответный матч ЛЕ с Марселем
Ждем повторения геройств Лунина
instagram.com/anatoliytrubin81
Сегодня, 18 апреля, "Бенфика" в рамках 1/4 финала Лиги Европы сыграет на выезде с французским "Марселем" ответный матч раунда. Первый поединок в Лиссабоне завершился победой "орлов" 2:1.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин, несмотря на то, что провел в запасе матч чемпионата на выходных, вернулся в стартовый состав своей команды.
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Матч начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
Напомним, что это будет 44-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 43-х он пропустил 42 гола и в 16 поединках отстоял "на ноль".
???? ???? ???????????????????? ????????!#OMSLB • #UEL pic.twitter.com/fyzhNM0zam— SL Benfica (@SLBenfica) April 18, 2024
???? Le ???????? ???????? ????????́???????????????? olympien pour ce quart de finale retour d’@EuropaLeague contre Benfica ! ????#OMSLB ???? pic.twitter.com/DMmuwxMu4t— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 18, 2024
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