Трубин вернулся в основу Бенфики на ответный матч ЛЕ с Марселем

Сегодня, 18 апреля, "Бенфика" в рамках 1/4 финала Лиги Европы сыграет на выезде с французским "Марселем" ответный матч раунда. Первый поединок в Лиссабоне завершился победой "орлов" 2:1.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин, несмотря на то, что провел в запасе матч чемпионата на выходных, вернулся в стартовый состав своей команды.

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Матч начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Напомним, что это будет 44-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 43-х он пропустил 42 гола и в 16 поединках отстоял "на ноль".