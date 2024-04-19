Вирт: Думаю, Лунин уже принял решение о своем будущем в Реале

Бывший вратарь национальной сборной Украины и "Шахтера" Юрий Вирт оценил действия голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина, внесшего весомый вклад в завоевание испанским грандом путевки в полуфинал Лиги чемпионов.

– С Луниным лично не знаком, да и вообще наши пути с ним пересекались только однажды, когда в 2018 году возглавляемый мной "Верес" встречался с "Зарей", ворота которой тогда защищал Андрей. Матч завершился вничью – 1:1, но в одном из игровых эпизодов Лунин в фантастическом прыжке спас луганчан от неминуемого гола. Я тогда еще подумал: "Этот парень далеко пойдет".

– В последнее время Андрей на виду, но еще совсем недавно его карьера в национальной сборной Украины и в "Реале", куда он перешел из "Зари", не выглядела перспективной.

– Действительно, Лунин не был первым номером как в главной команде Украины, так и в "Реале". Но его продвижение свидетельствует о несокрушимом характере, об уверенности в своих силах. Потому и заставил он своих конкурентов отойти в сторону.

– А в игровом аспекте, что Вам нравится в Лунине?

– Хорошо играет на линии, на "ты" с мячом, что очень важно при розыгрыше на начальной стадии. Чувствуется, что он изучает соперников, знает, чем они сильны. Это помогает украинцу предвидеть их ходы.

– А над чем еще нужно работать?

– С моей стороны было бы некорректно указывать на какие-нибудь слабые места в его подготовке. Тем не менее, это вратарь очень высокого уровня. Хотелось бы только пожелать Андрею увереннее действовать на выходах.

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– Пока еще нет конкретики в вопросе пролонгации Луниным контракта с "Реалом". А вы бы что ему посоветовали?

– Думаю, что Андрей уже давно для себя решил. Он останется в "Реале". Защищают цвета этого прославленного клуба только великие игроки. И Лунин уже – один из них.

– Тогда напоследок, как вы оцениваете будущее Лунина в национальной сборной Украины, которая летом выступит в финальной части чемпионата Европы в Германии?

– Думаю, что Андрей будет одним из лидеров украинской сборной, которая может стать одним из открытий континентального футбольного форума, - сказал Вирт.