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Комментатор Волочай: Думаете, Зинченко принесет больше пользы, воюя?

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Комментатор считает, что Алекс приносит больше пользы на своем месте

Комментатор Волочай: Думаете, Зинченко принесет больше пользы, воюя?

uaf.ua

Новина українською

Украинский комментатор Виталий Волочай прокомментировал недавнее заявление защитника "Арсенала" Александра Зинченко о том, что он готов в случае призыва присоединиться к Вооруженным силам Украины.

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"Давайте будем честны. Я вот почитал недавно Забарный и потом Зинченко дал интервью.

Простой вопрос людям, которые общаются друг с другом в фейсбуке или телеграмме украинском. Которые пишут: "А действительно, Зинченко должен пойти воевать". А вы думаете, что Зинченко принесет больше пользы, воюя, чем там. Нет, конечно нет.

Переходя так плавно на киберспорт, Зинченко организовал шоу-матч по киберспорту. Где сыграл он, Габриэл Жезус, Каземиро не смог из-за тренировки, ребята из "Динамо" играли со звездами киберспорта, они собрали за 2 часа игры в Counter-Strike 5 млн гривен для "Айдара". Через 2 часа!

Он своей медиа может очень легко аккумулировать огромные средства, он может привлекать внимание к стране, - сказал Волочай.

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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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