Класс есть класс. ПСЖ в женской ЛЧ со счетом 5:0 разбил Жилстрой-1
Разгром харьковчанок в Париже
psg.fr
Харьковский Жилстрой-1 провел свой второй матч в группе женской Лиги чемпионов.
После поражения в Харькове от Реала (0:1) украинки во втором туре играли в Париже против ПСЖ, который является одним из главных фаворитов турнира.
Борьбы в данном матче не получилось, уровень соперниц разнился очень сильно.
Парижанки начали мощно, раскатывая оборону флангами и стараясь забить быстрый гол.
Впрочем, до 25-й минуты харьковчанкам везло оставить ворота в неприкосновенности, однако во второй половине первого тайма они получили три гола.
После перерыва суть игры во многом была утеряна – ПСЖ во втором тайме забил еще два гола и довел счет до итогового 5:0.
Что поделать, класс есть класс.
В третьем туре Жилстрой-1 в Харькове 9 ноября примет исландский Брейдаблик.
ПСЖ - Жилстрой-1 5:0
Голы: Уитема (25, 32, 42), Басанская (59, аг.), Хелефи (88)
Предупреждения: Овдийчук, Алексанян, Уитема,
Жилстрой-1: Гамзе Яман, Басанская, Любовь Шматко, Алексанян, Апанащенко, Шевчук (Анна Воронина, 84), Петрик (Кочнева, 81), Хаванская (Анастасия Воронина, 46), Бойченко, Садыкоглу (Спасоевич, 81), Овдийчук
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