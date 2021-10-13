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Класс есть класс. ПСЖ в женской ЛЧ со счетом 5:0 разбил Жилстрой-1

Женский футбол
(1 голосов)

Разгром харьковчанок в Париже

Класс есть класс. ПСЖ в женской ЛЧ со счетом 5:0 разбил Жилстрой-1

psg.fr

Новина українською

Харьковский Жилстрой-1 провел свой второй матч в группе женской Лиги чемпионов.

После поражения в Харькове от Реала (0:1) украинки во втором туре играли в Париже против ПСЖ, который является одним из главных фаворитов турнира.

Борьбы в данном матче не получилось, уровень соперниц разнился очень сильно.

Парижанки начали мощно, раскатывая оборону флангами и стараясь забить быстрый гол.

Впрочем, до 25-й минуты харьковчанкам везло оставить ворота в неприкосновенности, однако во второй половине первого тайма они получили три гола.

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После перерыва суть игры во многом была утеряна – ПСЖ во втором тайме забил еще два гола и довел счет до итогового 5:0.

Что поделать, класс есть класс.

В третьем туре Жилстрой-1 в Харькове 9 ноября примет исландский Брейдаблик.

ПСЖ - Жилстрой-1 5:0

Голы: Уитема (25, 32, 42), Басанская (59, аг.), Хелефи (88)

Предупреждения: Овдийчук, Алексанян, Уитема,

Жилстрой-1: Гамзе Яман, Басанская, Любовь Шматко, Алексанян, Апанащенко, Шевчук (Анна Воронина, 84), Петрик (Кочнева, 81), Хаванская (Анастасия Воронина, 46), Бойченко, Садыкоглу (Спасоевич, 81), Овдийчук

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В статье: Жилстрой-1 (Харьков) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (3)
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tomarinskiy (днепродзержинск)
13.10.2021 в 22:28
Очень болею за женские команды. Искренне верю что победы грядут и в ЛЧ. Но кому в голову приходит называть команды "жилстрой1"? Зачем борьбу на поле против ПСЖ и Реал надо усложнять такими названиями команд? Хочу видеть те лица, которые утверждают проекты торговых марок с такими словами для футбольных клубов, считаю что их фотографии должны всегда сопровождать их торговые марки, чтобы видеть причину недуга!
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oda1979 (Запорожье)
13.10.2021 в 22:34
Как вариант- английская версия: city-builder 1. Лучше?
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c99baf (Харьков)
13.10.2021 в 21:52
Да,уж...
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