Украина претендует на проведение финального турнира женского Евро-2025
Украинская ассоциация намерена подать заявку на проведение турнира
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УЕФА сообщил, что организация получила пять заявок от восьми ассоциаций, заинтересованных в проведении финального турнира женского чемпионата Европы 2025 года.
Совместная заявка была получена от ассоциаций Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.
О своей заинтересованности в участии в тендере Евро-2025 также заявили ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.
Процедура подачи заявок на проведение финального турнира была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года.
Отмечается, что претендентам рекомендовано предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 зрителей.
Напомним, что у Украины есть опыт проведения финала женской Лиги чемпионов.
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