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Это фиаско, братан. Женская сборная Украины на выезде проиграла Венгрии

Женский футбол
Обновлено
(2 голосов)

Сборная Украины провалила первый тайм, догонять после 0:3 не получилось

Это фиаско, братан. Женская сборная Украины на выезде проиграла Венгрии

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Женская сборная Украины провела свой второй матч под руководством нового главного тренера – известного испанского специалиста Луиса Кортеса. В рамках отбора к ЧМ-2023 украинки на выезде играли с командой Венгрии.

После недавней ничьей с Шотландией (1:1) этот матч ожидался со сдержанным оптимизмом – сегодняшних соперниц нельзя причислить к грандам европейского футбола, однако все обернулось для наших девушек почти катастрофой.

Украинки пропустили уже на 3-й минуте после углового (не разобралась кому кого держать), на 11-й получили второй с прямого удара со штрафного, а под занавес тайма еще и третьи после контратаки и выхода один на один.

0:3 после первого тайма, и казалось, что второй тайм должен был превратиться в формальность. Долгое время так и было - у украинок долгое почти ничего не получалось, особого желания не прослеживалось, что и понятно при таком счете и когда игра не идет.

Взрыв произошел в последнюю 20-минутки. Хозяйки поля заметно подустали, в то время как наша команда смогла добавить в концовке и на морально-волевых смогла обострить концовку.

Гол Апанащенко на 71-й минуте после удара на силу и гол Химич после силовой борьбы и прострела с фланга подарил было надежду, однако венгерки вовремя спохватились и забили 4-й после обидного рикошета и фактически закрыли игру.

4:2, Украина проиграла Венгрии и теперь ставит под большой вопрос свои претензии на 2-е место в группе. Конечно, в следующем году играть еще много матчей, вытянуть можно все, но пока что это все на уровне надежд.

Понятно, что за пару недель Кортес не мог сколотить из команды что-то новое, но стоило ли приглашать специалиста, который приходил как Мессия, уже сейчас, а не дать доработать Наталье Зинченко два последних матча в году. Риторический вопрос…

В любом случае, судить будем по окончанию отборочного цикла, но сегодня сборная Украины явно не впечатлила.

Венгрия - Украина 4:2

Голы: Ваго, 3, 11, Зеллер, 29, Немет, 87 - Апанащенко, 71, Химич, 82.

Предупреждения: Чики, 42 - Химич, 13, Кравец, 84.

Венгрия: Сеч - Папп, Тураньи, Л. Ковач (Шаванья, 46), В. Сабо - Чисар, Феньвеши (Кочан, 79) - Зеллер, Ваго (Саконьи, 90+4) , Чики (Папой, 46) - Загор (Немет, 62).

Украина: Бондарчук - Корсун, Люб. Шматко, Басанская (Малахова, 79) - Химич, Петрик (Кунина, 60), Апанащенко, Калинина (Кравец, 46), Шевчук - Овдийчук, Кравчук (Андрухив, 70).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.11.2021 в 21:19
Это бездарное ворье паделка за что не берётся, все портит
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