Женская ЛЧ. ПСЖ в Харькове снова уничтожил Жилстрой-1

Харьковский Жилстрой-1 в матче 5-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов в Харькове принимал ПСЖ.

Парижанки к этому матчу уже решили свою турнирную задачу по выходу из группы, и поэтому главный тренер выпустил на игру довольно экспериментальный состав. Впрочем, это никак не помогло украинской команде, которые совершенно ничего не смогли противопоставить соперницам.

После выездных 0:5 от Парижа в немотивированном матче хотелось надеяться на большее, однако ив Харькове украинки не смогли составить конкуренцию.

0:6 в итоге и 0:5 после первого тайма – говорить особо не о чем. Даже резервистки ПСЖ на голову сильнее наших девушек.

И это не критика, а констатация факта. Игра флангами, накрутка, подачи верхом – это топ женского футбола, и ПСЖ – главный фаворит нынешней ЛЧ.

Просто к такой игре нашим командам нужно стремиться, наигрывать и пытаться.

В то же время, наши девушки, которые прошли все этапы квалификации, уже достигли серьезного прогресса, но, чтобы бороться с топами, самим нужно становиться топами.

Что ж, опыт потихоньку набирается, надеемся, что в следующих сезонах будет больше конкуренции.

А пока – третье место в группе, тоже вполне положительный результат. С надеждой на прогресс и будущие свершения.

Жилстрой-1 – ПСЖ 0:6

Голы: Уитема (15), Бахманн (21, 40), Балтимор (37), Фазер (44), Илестедт (54)

Предупреждения: Басанская (66) – Каскарино (68, 80), Фольке (77)

Удаление: Каскарино (80)

Жилстрой-1: Яман, Алексанян (Купяк, 79), Апанащенко, Воронина Анастасия, Шматко, Басанская, Шевчук, Садыкоглу (Спасоевич, 46), Петрик, Воронина Анна, Овдийчук

ПСЖ: Фолль, Лоуренс, Илестедт, Дудек (Каскарино, 58), Ле Гийи, Балтимор (Юртр, 58), Фольке, Фазер, Ильдхусей, Уитема (Бенера, 76), Бахманн (Сангаре, 58)