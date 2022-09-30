Женский чемпионат. Сумеет ли Динамо отобрать очки у лидирующего Кривбасса?

В пятницу, 30 сентября стартовал новый тур чемпионата Украины матчем "ЭМС-Подолье" - "Шахтер". Футболистки донецкого клуба открыли счет в самой концовке первого тайма, когда голом в раздевалку отметилась Мария Викалюк. После перерыва хозяева поля пропустили второй гол и не сумели ничем ответить до конца встречи.

Неудачно сезон складывается для "Атекса". Киевский клуб пропустил 18 голов, при этом ни разу не забивал. "Атекс" отправится в гости к "Мариуполю" и попытается прервать эту печальную серию. Без побед пока остаются и "Пантеры" - уманчанки на домашнем стадионе померятся силами с "Днепром-1".

Абсолютный лидер чемпионата "Кривбасс" отправится в гости к "Динамо". Криворожанки, в свою очередь, приятно удивляют: подопечные Владимира Ефимако огорчали своих соперниц 20 раз, оставляя при этом свои ворота на замке - 20:0 соответственно. Сумеют ли киевлянки на своем поле отобрать очки у фаворита турнира?

Не менее интересным должно стать противостояние соседей по таблице - между "Ладомиром" и "Колосом". Учитывая, что у команды из Ковалевки есть одна игра в запасе, они могут подняться на позицию повыше. Волынянки не выигрывают со второго тура и имеют в своем активе три зачетных пункта. Хватит ли мотивации футболисткам "Ладомира", чтобы реабилитироваться за провал в предыдущих матчах?

"Ворскла-Харьков-2", хотя и пропускала прошлый тур, но все равно удержала вторую позицию. На этой неделе футболистки Натальи Зинченко боролись с албанской "Влазнией" за выход в групповой этап женской Лиги чемпионов. Но, к сожалению, полтавский коллектив остался без еврокубков в этом сезоне. "Верес" имеет 3 пункта и одну игру в запасе. Получится ли у ровенчанок прерввать беспроигрышную серию полтавчанок?

Чемпионат Украины по женскому футболу. 4-й тур

30 сентября (пятница)

"ЭМС-Подолье" - "Шахтер" 0:2

1 октября (суббота)

"Мариуполь" - "Атекс" 10:00

"Пантеры" - "Днепр-1" 12:00

2 октября(воскресенье)

"Кривбасс" - "Динамо" 12:00

"Ладомир" - "Колос" 12:00

"Верес" - "Ворскла" 14:00