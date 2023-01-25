Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу Евро-2023

В венгерском Дебрецене состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футзалу среди женщин, участие в котором примет и сборная Украины.

Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, финальную часть Евро-2023 по футзалу среди женщин с 17 по 19 марта будет принимать Венгрия.

Поединки четырех команд будут проходить на Феникс Арене в Дебрецене. 17 числа состоятся полуфиналы, 19-го — матч за третье место и финал.

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Напомним, одним из участников соревнований будет сборная Украины. Также в финальный турнир пробились Испания, Португалия и Венгрия. Вчера в Дебрецене состоялась жеребьевка, по итогам которой соперницами сине-желтых в полуфинале стали венгерки.

Евро-2023 по футзалу среди женщин

17.03 17.00 Полуфинал Испания - Португалия

17.03 20.30 Полуфинал Украина - Венгрия

19.03 18.00 Матч за 3-е место

19.03 21.00 Финал