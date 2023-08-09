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Официально: Кортес покинул женскую сборную Украины, команду примет украинский специалист

Женский футбол
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Официальная информация от УАФ

Официально: Кортес покинул женскую сборную Украины, команду примет украинский специалист

metalist1925.com

Новина українською

УАФ официально подтвердила уход Луиса Кортеса с поста главного тренера женской сборной Украины, контракт которого истекал 31 августа текущего года.

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Также Ассоциация сообщает, что сегодня, 9 августа состоялось онлайн-заседание Комитета женского футбола, по итогам которого была принята рекомендация Исполкома утвердить на посту нового главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко.

48-летний специалист в качестве главного тренера работал с "Металлургом" Донецк и "Оболонью". С 2021 года Пятенко возглавлял женскую команду "Динамо" Киев, которую покинул по окончанию прошлого сезона. Сейчас тренер работает с "Жилстроем-1", который сотрудничает с "Металлистом 1925".

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В статье: Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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