Официально: Кортес покинул женскую сборную Украины, команду примет украинский специалист

УАФ официально подтвердила уход Луиса Кортеса с поста главного тренера женской сборной Украины, контракт которого истекал 31 августа текущего года.

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Также Ассоциация сообщает, что сегодня, 9 августа состоялось онлайн-заседание Комитета женского футбола, по итогам которого была принята рекомендация Исполкома утвердить на посту нового главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко.

48-летний специалист в качестве главного тренера работал с "Металлургом" Донецк и "Оболонью". С 2021 года Пятенко возглавлял женскую команду "Динамо" Киев, которую покинул по окончанию прошлого сезона. Сейчас тренер работает с "Жилстроем-1", который сотрудничает с "Металлистом 1925".