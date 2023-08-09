Официально: Кортес покинул женскую сборную Украины, команду примет украинский специалист
Официальная информация от УАФ
metalist1925.com
УАФ официально подтвердила уход Луиса Кортеса с поста главного тренера женской сборной Украины, контракт которого истекал 31 августа текущего года.
Также Ассоциация сообщает, что сегодня, 9 августа состоялось онлайн-заседание Комитета женского футбола, по итогам которого была принята рекомендация Исполкома утвердить на посту нового главного тренера женской сборной Украины Владимира Пятенко.
48-летний специалист в качестве главного тренера работал с "Металлургом" Донецк и "Оболонью". С 2021 года Пятенко возглавлял женскую команду "Динамо" Киев, которую покинул по окончанию прошлого сезона. Сейчас тренер работает с "Жилстроем-1", который сотрудничает с "Металлистом 1925".
Популярное сейчас
- В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ. ФОТО, ВИДЕО
- Экс-игрок Зари пропустит матч ЛЧ из-за отказа в визе в Великобританию. Он играл на ЧМ в бутсах с флагом РФ
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Впервые в Украине женская команда получила собственного официального партнера
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО