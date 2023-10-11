  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Ворскла разгромно проиграла Роме первый матч за выход в группу женской ЛЧ
В тренде

Ворскла разгромно проиграла Роме первый матч за выход в группу женской ЛЧ

Женский футбол
Обновлено
(1 голосов)

В ответном матче шансы еще есть, но...

Ворскла разгромно проиграла Роме первый матч за выход в группу женской ЛЧ

asromawomen

Новина українською

Сегодня, 11 октября, в Риме состоялся матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов, в котором местная "Рома" принимала представителя чемпионата Украины – полтавскую "Ворсклу".

Читайте такжеКДК расследует матч женского чемпионата, в котором футболистка Ворсклы забила 14 голов

Матч прошёл с явным преимуществом итальянской команды и закончился со счетом 3:0 в пользу "Ромы". Римлянки забили первый гол уже на 15-й минуте, после чего добавили еще два после перерыва.

Ответный матч пройдет также в Риме через неделю, 18 октября.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой этап женской Лиги чемпионов.

"Рома" (Италия) – "Ворскла" (Украина) 3:0

Голы: Винс, 15, Джульяно, 58, Джачинти, 64

Ворскла: Самсон, Подольская, Котик, Калинина (Кулмагамбетова, 87), Козлова, Корсун, Шайнюк, Осипян (Давыденко, 46), Петрик, Козлова, Андрухив (Бабанко, 90+2), Калинина, Кравчук (Радионова, 74)

По теме
yellow-arrow
Рома – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча женской Лиги чемпионов
yellow-arrow
КДК расследует матч женского чемпионата, в котором футболистка Ворсклы забила 14 голов
yellow-arrow
Женский чемпионат. Победы Шахтера и Ворсклы, ничья Динамо и поражение Днепра-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде