Ворскла разгромно проиграла Роме первый матч за выход в группу женской ЛЧ

Сегодня, 11 октября, в Риме состоялся матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов, в котором местная "Рома" принимала представителя чемпионата Украины – полтавскую "Ворсклу".

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Матч прошёл с явным преимуществом итальянской команды и закончился со счетом 3:0 в пользу "Ромы". Римлянки забили первый гол уже на 15-й минуте, после чего добавили еще два после перерыва.

Ответный матч пройдет также в Риме через неделю, 18 октября.

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Напомним, что победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой этап женской Лиги чемпионов.

"Рома" (Италия) – "Ворскла" (Украина) 3:0

Голы: Винс, 15, Джульяно, 58, Джачинти, 64

Ворскла: Самсон, Подольская, Котик, Калинина (Кулмагамбетова, 87), Козлова, Корсун, Шайнюк, Осипян (Давыденко, 46), Петрик, Козлова, Андрухив (Бабанко, 90+2), Калинина, Кравчук (Радионова, 74)