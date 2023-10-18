Ворскла со счетом 1:6 проиграла Роме ответный матч за выход в группу женской ЛЧ

В среду, 18 октября, полтавская "Ворскла" провела свой ответный поединок матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов против "Ромы".

Этот поединок, как и первый, также состоялся в Риме.

После поражения в первом матче 0:3 полтавчанкам нужно было отыгрываться, однако итог получился еще более плачевный, чем неделю назад.

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Матч прошёл с явным преимуществом римской команды. До перерыва на поле еще наблюдалась борьба – "Ворскла" пропустила только один гол, а вот второй тайм оказался провальным для украинской команды. "Рома" во втором тайме забила 5 голов, на что "Ворскла" ответила только одним.

Как итог – 1:6 сегодня и 1:9 по сумме двух матчей. "Рома" уверенно прошла в групповой раунд турнира.

"Ворскла" – "Рома" 1:6 (первый матч – 0:3)

Голы: Козлова (51) – Винас (35), Латорре (56), Ди Гульемо (58, 68), Котик (83 автогол, 88 автогол)

"Ворскла": Самсон, Шайнюк (Осипян, 58), Корсун, Котик, Подольская, Петрик, Давыденко, Андрухов, Калинина (Котяш, 84), Козлова (Радионова, 68), Кравчук.