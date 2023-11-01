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"Тяжелая, но заслуженная". Пятенко прокомментировал победу Украины в женской Лиге наций

Женский футбол
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Украинки одолели соперниц из Греции

"Тяжелая, но заслуженная". Пятенко прокомментировал победу Украины в женской Лиге наций

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко подвел итоги дебютной победы над Грецией (1:0) в групповом раунде Лиги наций.

"Два раза [гречанки] играли дома. При своих трибунах они играют в совсем другой футбол. Хотя мы все разбирали - они, в принципе, не удивили, во второй игре - тем более. Перед первым матчем мы знали, как они играют: частые сдваивания флангов у них получаются, по два игрока в одной позиции, подборы и длинные передачи. В первой игре мы справлялись, во второй - внесли нюансы.

Думаю, заслуженная победа. Хоть и тяжеловатая, но победа. В первой игре мы также не заслуживали поражения.

Мы акцентировали внимание на добиваниях: если в наши ворота, мы всегда стараемся страховать вратаря; в другие - тоже акцент был по добиванию. Опять же, тренировались, делали упражнения, шли на добивание.

Доволен игроками и в первом матче, и во втором. И теми, которые в двух играх не сыграли. Я всеми доволен.

Отсутствие замен в перерыве? Перед этим в трех матчах нужно было освежать игру, добавлять скорости. В этой игре, пока все выдерживали тот темп, который мы сами и установили, замен не делали.

Мы выходим на каждую игру побеждать: где-то получается, где-то нет. У нас шесть игр Лиги наций, одна из задач - просмотреть всех кандидаток. Та же [защитница Ольга] Басанская получила травму, и мы в последний момент сумели заменить ее. У нас задача стоит - пересмотреть всех игроков. Задача [на турнир] одна - побеждать в каждой игре", - подытожил Пятенко.

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В статье: Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
Суспільне Спорт

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