"Тяжелая, но заслуженная". Пятенко прокомментировал победу Украины в женской Лиге наций

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко подвел итоги дебютной победы над Грецией (1:0) в групповом раунде Лиги наций.

"Два раза [гречанки] играли дома. При своих трибунах они играют в совсем другой футбол. Хотя мы все разбирали - они, в принципе, не удивили, во второй игре - тем более. Перед первым матчем мы знали, как они играют: частые сдваивания флангов у них получаются, по два игрока в одной позиции, подборы и длинные передачи. В первой игре мы справлялись, во второй - внесли нюансы.

Думаю, заслуженная победа. Хоть и тяжеловатая, но победа. В первой игре мы также не заслуживали поражения.

Мы акцентировали внимание на добиваниях: если в наши ворота, мы всегда стараемся страховать вратаря; в другие - тоже акцент был по добиванию. Опять же, тренировались, делали упражнения, шли на добивание.

Доволен игроками и в первом матче, и во втором. И теми, которые в двух играх не сыграли. Я всеми доволен.

Отсутствие замен в перерыве? Перед этим в трех матчах нужно было освежать игру, добавлять скорости. В этой игре, пока все выдерживали тот темп, который мы сами и установили, замен не делали.