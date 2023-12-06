Пятенко - о победе над Сербией: Благодаря этому результату добавим в уверенности

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал победу над Сербией (1:0) в матче 6-го тура Лиги наций.

"После первого матча я девушкам говорил, что и в первых играх, и в поединке против Польши - единственное, что огорчает - не было результата. А игра, отношение - все было хорошо, на уровне. И эта игра с Польшей была обнадеживающей перед матчем против Сербии в плане результата. Единственное, чего не хватало - уверенности в себе. А она приходит только с победами. И вот этот матч добавил уверенности, что можем обыгрывать, забивать и играть.

Играли по-разному в этих матчах. Сказать, что игра изменилась - не скажу, потому что опять же: в плане того, что футболистки больше узнали друг о друге, тренерский штаб о них. Все же я не со всеми работал и, скажем, только сейчас лучше начали понимать друг друга. Я начал лучше понимать требования к игрокам, их возможности. Думаю, с каждой игрой в этом смысле мы добавляли.

Пока реализация зависит от уверенности. Она не на таком уровне, как бы хотелось. Но в этой игре [против Сербии] должны были победить - забили, не пропустили. Команда надежнее играет в обороне, в атаке - пока трудно. Это из-за уверенности в себе, партнершах, команде. Благодаря этому результату добавим в уверенности, дальше - больше.

Кроме погрешностей - все хорошо, надежно. Несколько раз вырывали на тоненького сзади. [Против Сербии] имели только одну задачу - победить. Потому что понимали, что можем вылететь напрямую из дивизиона (худшая третья команда из Лиги В вылетает напрямую). Поэтому только победа нужна была. Может, немного раскрывались, но все закончилось хорошо", - сказал Пятенко.