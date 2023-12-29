"Позаботимся об этом", - Баранка прокомментировал о ситуации с футболисткой Дарьей Кравец, которая пыталась въехать в РФ

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал новость о том, что, украинская футболистка Дарья Кравец пыталась въехать на территорию России.

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– У меня вопрос о сегодняшней информации в российских СМИ о попытке экс-футболистки женской сборной Украины Дарии Кравец поехать в Россию "играть в футбол". Решит ли Комитет этики и честной игры каким-то образом эту ситуацию?

- Да, мы увидели новость и позаботимся об этом.