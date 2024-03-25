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Определены места и время начала матчей женской сборной Украины в апреле

Женский футбол

В следующем месяце украинки встретятся с Косово и Хорватией

Определены места и время начала матчей женской сборной Украины в апреле

Фото: пресслужба УАФ

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По итогам жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2025 года среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут игроки Уэльса, Хорватии и Косово.

5 апреля сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косова. Игра состоится на стадионе "Мардан" в турецком городе Анталья. Начало встречи - в 18:00 по Киеву.

Поединок Хорватия - Украина пройдет 9 апреля в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic и начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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