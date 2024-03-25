Определены места и время начала матчей женской сборной Украины в апреле
В следующем месяце украинки встретятся с Косово и Хорватией
Фото: пресслужба УАФ
По итогам жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2025 года среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут игроки Уэльса, Хорватии и Косово.
5 апреля сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косова. Игра состоится на стадионе "Мардан" в турецком городе Анталья. Начало встречи - в 18:00 по Киеву.
Поединок Хорватия - Украина пройдет 9 апреля в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic и начнется в 17:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- "Парень из села приехал". Шандрук рассказал, почему не закрепился в Шахтере
- Арбитр матча Украины с Исландией, наработки Реброва, возвращение Степаненко. Главные новости за 24 марта
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн