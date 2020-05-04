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5 фактов о Пеле, которые вы не знали. ВИДЕО

Зарубежные
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Свежее видео от Фолстена

5 фактов о Пеле, которые вы не знали. ВИДЕО
Новина українською

Король футбола, Эдсон Арантис ду Насименту или просто Пеле. В новом видео от Фолстена вам расскажут 5 фактов о Пеле, которых вы не знали! Уверен, вы будете удивлены тем, что услышите, ведь эти факты известны не всем поклонникам таланта бразильского футболиста, да и не каждому любителю футбола.

Многие знают Пеле как лучшего футболиста мира, который забивал лучшие голы и создавал лучшие моменты в каждом сыгранном матче. О нем даже делали фильмы, такие как "Пеле: рождение легенды", сравнивали Пеле с Месси, но мало кто знал настоящего Пеле, о котором вам и расскажут. Да, он не входит в топ лучших футболистов 2020 года, но в свое время Пеле был легендой футбола.

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Наверняка вы думаете, как живет Пеле с таким грузом ответственности и званием Короля футбола? Да очень просто, Пеле в каждом интервью об этом упоминает. Приятного просмотра!

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В статье: Пеле Фолстен
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