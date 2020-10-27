Невдача спіткала російських спортсменів. Локомотив - Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Мюнхенская "Бавария" в матче 2-го тура Лиги чемпионов играла в Москве с "Локомотивом".
Мюнхенцы, не особо, напрягаясь смогли взять три очка и после двух туров со 100% результатом возглавляют группу.
Голы: Миранчук 70 – Горетцка 13, Киммих 79
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
28.10.2020 в 00:22
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Algrab (Костопiль)
28.10.2020 в 00:30
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Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 23:56
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