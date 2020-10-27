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Невдача спіткала російських спортсменів. Локомотив - Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Невдача спіткала російських спортсменів. Локомотив - Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча
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Мюнхенская "Бавария" в матче 2-го тура Лиги чемпионов играла в Москве с "Локомотивом".

Мюнхенцы, не особо, напрягаясь смогли взять три очка и после двух туров со 100% результатом возглавляют группу.

“Локомотив” Москва – “Бавария” 1:2

Голы: Миранчук 70 – Горетцка 13, Киммих 79

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В статье: Бавария (Мюнхен) Локомотив (Москва)
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
28.10.2020 в 00:22
Ахах. Ще й на українській написали зразу, щоб кацапня ніхера не поняла.. тонкий тролінг редакціє...
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Algrab (Костопiль)
28.10.2020 в 00:30
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 23:56
удачи Атлетико в спарочке)
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