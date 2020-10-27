Невдача спіткала російських спортсменів. Локомотив - Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча

Мюнхенская "Бавария" в матче 2-го тура Лиги чемпионов играла в Москве с "Локомотивом".

Мюнхенцы, не особо, напрягаясь смогли взять три очка и после двух туров со 100% результатом возглавляют группу.

“Локомотив” Москва – “Бавария” 1:2

Голы: Миранчук 70 – Горетцка 13, Киммих 79