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Москвичи спасли очко. Локомотив - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Москвичи спасли очко. Локомотив - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В матче третьего тура Лиги Чемпионов мадридский "Атлетико" сыграл на выезде против "Локомотива".

Москвичи пропустили первыми, но смогли спасти очко – 1:1.

Как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Локомотив" - "Атлетико" 1:1

Голы: Миранчук 25 (п) - Хименес 18

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В статье: Локомотив (Москва) Атлетико (Мадрид)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 23:38
Кому тут интересно очко москвичей??
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