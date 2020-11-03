Москвичи спасли очко. Локомотив - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче третьего тура Лиги Чемпионов мадридский "Атлетико" сыграл на выезде против "Локомотива".
Москвичи пропустили первыми, но смогли спасти очко – 1:1.
Как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Миранчук 25 (п) - Хименес 18
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 23:38
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