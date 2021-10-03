Не только Барса в кризисе. Эспаньол - Реал 2:1. Видео голов и обзор матча
Большая неудача Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
После поражения от "Шерифа" в Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти проиграла и "Эспаньолу" в Ла Лиге. Ужасный отрезок для команды, которая до этого шла вообще без поражений во всех турнирах.
Сегодня "Попугаи" могли закрывать игру уже к 65-й минуте, но Дардер не реализовал выход один на один с Куртуа. Это сохранило для матча интригу, но в итоге "Сливочные" так и не сравняли счет - лишь дважды забили с офсайда. Наверное, это справедливо.
8-й тур. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"
"Эспаньол" - "Реал" - 2:1
Голы: де Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71
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