Не только Барса в кризисе. Эспаньол - Реал 2:1. Видео голов и обзор матча

После поражения от "Шерифа" в Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти проиграла и "Эспаньолу" в Ла Лиге. Ужасный отрезок для команды, которая до этого шла вообще без поражений во всех турнирах.

Сегодня "Попугаи" могли закрывать игру уже к 65-й минуте, но Дардер не реализовал выход один на один с Куртуа. Это сохранило для матча интригу, но в итоге "Сливочные" так и не сравняли счет - лишь дважды забили с офсайда. Наверное, это справедливо.

8-й тур. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал" - 2:1

Голы: де Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71