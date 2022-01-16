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Любимый трюк Лобановского: лидер Бетиса закрутил мяч в ворота с углового

Зарубежные
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Гениальный Набиль Фекир

Любимый трюк Лобановского: лидер Бетиса закрутил мяч в ворота с углового

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Новина українською

Севильское дерби в 1/16 финала Кубка короля было сорвано хулиганом, который швырнул непонятным предметом в голову Жоану Жордану. Но помимо уродства в матче хватало и красоты.

Главная - гол Набиля Фекира на 39-й минуте. Француз, некогда считавшийся одним из главных талантов Европы, напомнил о своем мастерстве, исполнив "сухой лист" - прием, который в наших широтах до сих пор ассоциируется с Валерием Лобановским.

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В статье: Севилья Бетис (Севилья) Набиль Фекир
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