Любимый трюк Лобановского: лидер Бетиса закрутил мяч в ворота с углового

Севильское дерби в 1/16 финала Кубка короля было сорвано хулиганом, который швырнул непонятным предметом в голову Жоану Жордану. Но помимо уродства в матче хватало и красоты.

Главная - гол Набиля Фекира на 39-й минуте. Француз, некогда считавшийся одним из главных талантов Европы, напомнил о своем мастерстве, исполнив "сухой лист" - прием, который в наших широтах до сих пор ассоциируется с Валерием Лобановским.