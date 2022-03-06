Наиграли на 5, а забили 2. Эльче - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Френки и Феррану надо срочно поправить прицел
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барселона" выиграла 4-й матч кряду, хотя ей и не было легко на поле "Эльче". Во-первых, хозяева эффективно сопротивлялись и даже открыли счет в контратаке; во-вторых, сами каталонцы мазали из убойнейших позиций.
Френки де Йонг и Ферран Торрес запороли не менее 5-6 шансов на двоих. Ферран в итоге забил только в ситуации, когда не попасть было просто невозможно, а довершил дело пенальти от Мемфиса Депая. Возрождение "Барсы" продолжается.
27-й тур Примеры. "Эльче" - "Барселона" - 1:2
Голы: Фидель, 44 - Ферран Торрес, 60, Депай, 84
Популярное сейчас
- В Краснодарском крае начата скрытая мобилизация. Собираются уничтожать фашистов - ВСУ
- Советник руководителя ОП: Враг пытается захватить Николаев и Южноукраинскую АЭС
- Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку
- На всех парах к золоту. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1. Видео голов и обзор матча
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Новости по теме
- 10:50 Зарубежные Почему Ла Лига – самый интересный турнир в мире? Доказывает Роберто Моралес
- 21:26 Зарубежные Примера. Милья положил на лопатки Алавес, Браис - Райо, а Кадис похоронил судья
- 01:45 Зарубежные Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна