Наиграли на 5, а забили 2. Эльче - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" выиграла 4-й матч кряду, хотя ей и не было легко на поле "Эльче". Во-первых, хозяева эффективно сопротивлялись и даже открыли счет в контратаке; во-вторых, сами каталонцы мазали из убойнейших позиций.

Френки де Йонг и Ферран Торрес запороли не менее 5-6 шансов на двоих. Ферран в итоге забил только в ситуации, когда не попасть было просто невозможно, а довершил дело пенальти от Мемфиса Депая. Возрождение "Барсы" продолжается.

27-й тур Примеры. "Эльче" - "Барселона" - 1:2

Голы: Фидель, 44 - Ферран Торрес, 60, Депай, 84