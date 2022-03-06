УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Наиграли на 5, а забили 2. Эльче - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Наиграли на 5, а забили 2. Эльче - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Френки и Феррану надо срочно поправить прицел

Наиграли на 5, а забили 2. Эльче - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

"Барселона" выиграла 4-й матч кряду, хотя ей и не было легко на поле "Эльче". Во-первых, хозяева эффективно сопротивлялись и даже открыли счет в контратаке; во-вторых, сами каталонцы мазали из убойнейших позиций.

Френки де Йонг и Ферран Торрес запороли не менее 5-6 шансов на двоих. Ферран в итоге забил только в ситуации, когда не попасть было просто невозможно, а довершил дело пенальти от Мемфиса Депая. Возрождение "Барсы" продолжается.

27-й тур Примеры. "Эльче" - "Барселона" - 1:2

Голы: Фидель, 44 - Ферран Торрес, 60, Депай, 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Эльче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...