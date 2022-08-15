Роналду им не нужен. Хетафе - Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча
Мората и Гризманн напомнили о себе
Фото: atleticodemadrid.com/ автор неизвестен
"Атлетико" ярко начал сезон, разгромив на выезде обычно крепкий "Хетафе". У синих были свои моменты, но они их упустили, заодно получив урок реализации от более классного соперника.
Альваро Мората забил дважды из сложных положений; еще один гол ударом из-за пределов штрафной положил Антуан Гризманн. В межсезонье ходили слухи о переходе в "Атлетико" Криштиану Роналду - кажется, сегодня этот вопрос окончательно закрыли. Мастеров забивать у Симеоне хватает.
1-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Атлетико" - 0:3
Голы: Мората, 15, 59, Гризманн, 75
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