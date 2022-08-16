Урок футбола от Ди Марии. Ювентус - Сассуоло 3:0. Видео голов и обзор матча

Дебют Анхеля Ди Марии в "Ювентусе" получился идеальным - яркий гол с отскоком от газона плюс выверенный ассист на Влаховича. Защита "Сассуоло" смотрела, разинув рты.

Такой Эль Фидео даже в 34 сильно поможет туринцам в борьбе за Скудетто. Тем более, партнеры тоже настроены решительно - Влахович, Бремер, Сандро показали, что лето провели с пользой.

1-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0

Голы: Ди Мария, 26, Влахович. 43 (с пенальти), 51