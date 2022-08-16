Урок футбола от Ди Марии. Ювентус - Сассуоло 3:0. Видео голов и обзор матча
Туринцы классно начинают сезон
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Emilio Andreoli
Дебют Анхеля Ди Марии в "Ювентусе" получился идеальным - яркий гол с отскоком от газона плюс выверенный ассист на Влаховича. Защита "Сассуоло" смотрела, разинув рты.
Такой Эль Фидео даже в 34 сильно поможет туринцам в борьбе за Скудетто. Тем более, партнеры тоже настроены решительно - Влахович, Бремер, Сандро показали, что лето провели с пользой.
1-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"
"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0
Голы: Ди Мария, 26, Влахович. 43 (с пенальти), 51
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника
- Голевое возвращение Траоре. Шахтер - Аль-Фатех 5:0. Видео голов и обзор матча
- Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Динамо - Бенфика
- Царь Давид. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти