Провал чемпионов мира. Дания - Франция 2:0. Видео голов и обзор матча
Трехцветные провели еще один бездарный матч в 2022 году
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport
Франция начисто провалила выезд в Копенгаген, и даже дюжина травмированных ее не извиняет. Нельзя же сказать, что у чемпионов мира некому было играть - еще как было! Но Дания играла лучше.
Ошибки команды Дидье Дешама в центре обороны, ее стерильность в позиционном нападении и бесконечная вера в то, что "Мбаппе что-то придумает" - все это сильно беспокоит французских фанатов перед грядущим ЧМ в Катаре. Ну, а Дания хоть и не вышла из группы ЛН, но выступила ярко, молодцы.
6-й тур Лиги наций. Копенгаген. "Паркен"
Дания - Франция - 2:0
Голы: Дольберг, 33, Сков Ольсен, 39
Популярное сейчас
- В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией
- Первая в сезоне победа Львова, Кривбасс и Ворскла в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Брайтон может выхватить Мудрика из-под носа Арсенала
- Историчный Жиру и неудержимый Мбаппе. Франция - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Новости по теме
- 17:14 Прогнозы на футбол Минимальный риск для Дешама? Дания – Франция. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги наций на 25.09.2022
- 09:52 Зарубежные Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- 09:21 Украинские Словацкий стрелок. Украинской молодежке будет противостоять главная звезда своего поколения