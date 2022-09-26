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Провал чемпионов мира. Дания - Франция 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Трехцветные провели еще один бездарный матч в 2022 году

Провал чемпионов мира. Дания - Франция 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport

Новина українською

Франция начисто провалила выезд в Копенгаген, и даже дюжина травмированных ее не извиняет. Нельзя же сказать, что у чемпионов мира некому было играть - еще как было! Но Дания играла лучше.

Ошибки команды Дидье Дешама в центре обороны, ее стерильность в позиционном нападении и бесконечная вера в то, что "Мбаппе что-то придумает" - все это сильно беспокоит французских фанатов перед грядущим ЧМ в Катаре. Ну, а Дания хоть и не вышла из группы ЛН, но выступила ярко, молодцы.

6-й тур Лиги наций. Копенгаген. "Паркен"

Дания - Франция - 2:0

Голы: Дольберг, 33, Сков Ольсен, 39

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В статье: Дания Франция
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